غولام يصنع الحدث في “إيطاليا”

أعلن المدرب “كارلو أنشلوتي” عن قائمة “نابولي” التي ستواجه “روما” سهرة اليوم الأحد لحساب الجولة الـ 10 من “الكالتشيو” الإيطالي.

وشهدت القائمة تواجد الجزائري “فوزي غولام” الذي سيعود لملعب “السان باولو” من جديد بعد الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته عن الميادين لقرابة “عام كامل”.

وكان “غولام” ضمن القائمة التي سافرت إلى باريس من أجل مواجهة “البياسجي” في دوري الأبطال، غير أن “أنشلوتي” فضل إبعاده في آخر لحظة وعدم المغامرة به.

ويُمنّي الجزائري النفس هذا المرة بالمشاركة ولو لدقائق قليلة مع “البارتينوبي”، خاصة وأن كل وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن عودته وحتى زملائه ينتظرون مشاركته مجددا.