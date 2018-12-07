“غولام” يضغط على “أنشيلوتي”

يقوم الدولي الجزائري، فوزي غولام، بالضغط على مُدربه “كارلو أنشيلوتي” للسماح له بالعودة للظهور في المُنافسة الرسمية، بداية الأسبوع الداخل.

وكشفت “لاغازيتا ديلو سبورت” بأن الظهير الأيسر، طلب من الرجل الأول في “نابولي” الإعتماد عليه، عند إستقبال “فروزينوني”، غدا السبت.

ووفقا لذات المصدر، فإن صاحب القذفات الصاروخية مُقتنع بأنه قادر على اللعب دون أي إشكال، بعدما أصبحت إصابته من الماضي.

يُشار بأن الطاقم الفني لـ”البرتينوبي”، أكد في مرارا بأنه لن يُغامر بخريج مدرسة “سانت إيتيان”، إلا بعد التيقن من جاهزيته.