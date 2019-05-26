“غولام” يطلب من “بلماضي” عدم إستدعائه لـ”الكان”!

طلب الدولي الجزائري، “فوزي غولام” من الناخب الوطني، “جمال بلماضي” عدم إستدعاءه لنهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة بسبب عدم جاهزيته.

وكشفت جريدة “cronache di napoli” في عددها لنهار اليوم الأحد، بأن الظهير الأيسر مُتخوف من الإصابة ولا يُريد المغامرة بنفسه.

ووفقا لذات المصدر، فإن لاعب “نابولي” أوضح للطاقم الفني لـ”الخضر” بأنه لا يزال يشعر بآلام على مُستوى الركبة بشكل مُتكرر.

ويُعاني خريج مدرسة “سانت إيتيان” الأمرين منذ عودته للمُنافسة الرسمية، بإعتباره عاجزا عن إسترجاع مُستواه الطبيعي بسبب توالي العمليات الجراحية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية بأن اللاعب مُتخوف من تعرضه لمُشكل صحي جديد، في حالة مُشاركته في “الكان” التي ستُقام بالأراضي المصرية.

وسيعمل صاحب القذفات الصاروخية على إستغلال الفترة الصيفية لمواصلة العلاج، والسعي لإسترجاع لياقته البدنية قبل إنطلاق الموسم القادم.