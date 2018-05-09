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غولام يطمح لربح بعض الدقائق قبل ختام الكالتشيو   

الرياضة
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غولام يطمح لربح بعض الدقائق قبل ختام الكالتشيو   
بقلم كريم.تيغرمت

يسعى الدولي الجزائري، فوزي غولام، لتسجيل عودته للميادين خلال المبارتين المتبقيتين لفريقه نابولي في الموسم الجاري من الكالتشيو.

وكشفت صحيفة “آل ماتينو” الإيطالية، أنّ فوزي غولام، وبعد عودته لدكّة بدلاء نابولي خلال المواجهة الأخيرة أمام نادي تورينو.

يطمح مدافع الخضر، الآن للعودة للميدان، وربح بعض الدقائق في الجولتين المتبقيتين لفريقه في الكالتشيو، أمام كل من سامبدوريا، وكروتوني.

ويأمل فوزي غولام، نيل هذه الفرصة من طرف مدربه ماوريسيو ساري، هذا الأحد، خلال تنقل نابولي لمواجهة سامبدوريا.

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