غولام يطمح للعودة لأجواء المنافسة هذا الأحد

يسعى الدولي الجزائري فوزي غولام، للعودة لأجواء المنافسة هذا الأحد، بمناسبة المباراة التي ستجمع فريقه نابولي بنادي بينفينتو، لحساب الكالتشيو.

وكشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، أن غولام يواصل العمل بجد، في محاولت لإقناع مدربه ماوريس ساري، لإشراكه في هذه المباراة.

ورغم أن الأخبار السابقة، كشفت أن غولام، بإمكانه العودة للمنافسة منتصف الشهر الجاري، إلا أن جاهزيته البدنية قد تعجل بعودته.

حيث شارك فوزي غولام، في كل الحصص التدريبية لفريقه نابولي، منذ الـ17 جانفي الماضي، ولم يشعر بأي ألام أو مضاعفات.