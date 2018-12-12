غولام يعتذر لجماهير “نابولي”

اعتذر “فوزي غولام” لجماهير “نابولي” بعد الإقصاء المر من دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، وأكد أن الجميع الآن مطالب برفع التحدي لأن الموسم لا يزال طويل.

وقال غولام في تصريحات صحفية: “المباراة لم تكن سهلة أبدا، الخصم قدم أداء جيد واعتمد على الضغط العالي والهجمات المرتدة وهو ما جعلنا نعاني بعض الشيء”.

وأضاف: “نتأسف على هذا الإقصاء، لقد قدمنا أداء كبير في دوري المجموعات في كافة المباريات، لكن الحظ لم يكن معنا في النهاية”.

وتابع: “الرئيس أكد لنا أننا قمنا بالمباراة المطلوبة وكان ينقصنا الهدف فقط، على العموم علينا أن ننهض من جديد لأن لدينا العديد من المباريات في الأوروبا ليغ”.

في حين ختم كلامه: “أعتذر لجماهير نابولي ولفريقنا ككل لأنه قدمنا كل ما لدينا”.