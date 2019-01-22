“غولام” يعتذر من الجزائريين بعد سقطته بخصوص أصوله!

إعتذر مُدافع المنتخب الوطني، فوزي غولام، من الجماهير الجزائرية، بعد تصريحاته الأخيرة، بخصوص أصوله، وإنتمائه لفرنسا أولا ولبلده الأم الجزائر.

وإستغل الظهير الأيسر لـ”نابولي” حسابه الرسمي على “إنستغرام” للرد على “الخالوطة” التي تسبب فيها دون قصد.

وقال :”أريد الإعتذار من أبناء بلدي الجزائر، لأني لم أقم بالتعبير جيدا عن موقفي باللغة الإيطالية”.

وأضاف :”أشعر بأني جزائري وأنا فخور بذلك، وإرتباطي بالجزائر ليس من اليوم فقط، ورغم كل التحديات التي واجهتها بقي ذاته”.

ليختم :”وأستغل هذه المُناسبة لأقول لجميع أُحبكم”.

وإعتبر الكثيرون بأن خريج “سانت إيتيان”، سقط في المحظور، عندما قال للموقع الرسمي لـ”البرتينوبي” بأنه يرى نفسه “فرنسيا”.