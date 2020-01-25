غولام يعرض نفسه على ثالث الكالتشيو

قام خورخي مينديس، وكيل أعمال الدولي الجزائري فوزي غولام، بعرض هذا الأخير على ثالث ترتيب الدوري الإيطالي للمحترفين، لازيو روما.

وأشارت جريدة “إيلميساجيرو”، بأن رجل الأعمال البرتغالي، يُسابق الزمن لتمكين مُوكله، من تغيير الأجواء قبل أيام عن غلق الميركاتو الشتوي.

ولم يمنح الطاقمان الفني والإداري لفريق الأزرق السماوي، أي رد بخصوص هذا المُقترح بإعتبار أن الظهير الأيسر ليس أولوية لهم.

يُشار بأن صاحب القذفات الصاروخية، بعيد عن المُنافسة الرسمية منذ أكثر من شهرين، بعدما خرجت من حسابات فريقه الحالي نابولي.