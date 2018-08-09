“غولام” يعرف مصيره مع “نابولي” ظهيرة اليوم

سيكون الدولي الجزائري، فوزي غولام، اليوم الخميس، على موعد حاسم في مصحة “فيلا ستيوارت”، لمعرفة مصيره قبل بداية الموسم الجديد.

وسيخضع الظهير الأيسر لفحوصات دقيقة، من الطبيب الذي أجرى له آخر عملياته الجراحية، لتحديد تطور الوضع سواء إيجابا أو سلبا.

وينتظر الجميع داخل “نابولي” التقرير النهائي بخصوص خريج “سانت إيتيان”، لإتخاذ قرار بإستقدام بديل له من عدمه قبل غلق الميركاتو.

ويبقى مُدافع المنتخب الوطني، بعيدا عن المُنافسة الرسمية، منذ شهر نوفمبر 2017، وتعرضه لإصابتين خطيرتين على التوالي على مُستوى الرُكبة.