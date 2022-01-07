غولام يعلق على تعادلهم أمام جوفنتوس
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة التي جمعتهم أمس الخميس بنادي جوفنتوس.
ونشر غولام، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عقب هذه المباراة، أين قال: “مردود من المستوى العالي”.
كما أضاف الدولي الجزائري، بخصوص نتيجة التعادل التي انتهت عليها هذه المواجهة: “النتيجة النهائية، نفخر بها”.
يذكر أن فوزي غولام، شارك لأول مرة هذا الموسم، في مباراة كاملة بألوان ناديه نابولي الإيطالي، وقدم مردودا في المستوى.
Prestazione di grande qualità e risultato di cui essere orgogliosi 💙
Une performance de qualité superieure et un résultat dont on peut être fier 💪🏽#FG31 💚 #JuveNapoli 1-1 #SerieA #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/UVl1vV7k7b
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) January 6, 2022
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