غولام يعلق على تعادلهم أمام جوفنتوس

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة التي جمعتهم أمس الخميس بنادي جوفنتوس.

ونشر غولام، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عقب هذه المباراة، أين قال: “مردود من المستوى العالي”.

كما أضاف الدولي الجزائري، بخصوص نتيجة التعادل التي انتهت عليها هذه المواجهة: “النتيجة النهائية، نفخر بها”.

يذكر أن فوزي غولام، شارك لأول مرة هذا الموسم، في مباراة كاملة بألوان ناديه نابولي الإيطالي، وقدم مردودا في المستوى.