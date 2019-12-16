“غولام” يعود لتدريبات “نابولي”

عاد النجم الجزائري “فوزي غولام” إلى تدريبات “نابولي” الجماعية بعد شفائه التام من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وسيكون بالإمكان على “غاتوزو” مدرب الفريق الإعتماد على “غولام” في المباراة المقبلة أمام “ساسولو”.

يذكر أن “غاتوزو” قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيعتمد على جميع اللاعبين بما فيهم “فوزي غولام” الذي عان من التهميش مع المدرب السابق “أنشلوتي”.

كما أن الجزائري سيكون في امتحان صعب أين بات مجبرا على تأكيد أحقيته بمكانة في الفريق وإلا سيدخل “غاتوزو” الميركاتو الشتوي للتعاقد مع “رودريغاز”.