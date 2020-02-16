غولام يعود لقائمة نابولي تحسبا لمواجهة كالياري

الرياضة
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غولام يعود لقائمة نابولي تحسبا لمواجهة كالياري
بقلم كريم.تيغرمت

سجل الدولي الجزائري فوزي غولام، عودته لقائمة ناديه نابولي الإيطالي، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم اليوم الأحد، بنادي كالياري.

وكشف الحستب الرسمي لنادي نابولي، على “تويتر”، القائمة الموسعة للاعبين المعنييم بهذه المباراة، والتي تواجد ضمنها اسم فوزي غولام.

وتأتي عودة الجناح الأيسر الجزائري، لقائمة ناديه الإيطالي، بعد أربعة أشهر من الغياب عن المنافسة، بسب الإصابة، والخيارات الفنية لمدربه.

يذكر أن فوزي غولام (29 عاما)، شارك في خمسة مباريات فقط في الدور يالإيطالي، منذ انطلاق الموسم الجاري.


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