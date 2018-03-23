“غولام” يعود للتدريبات مع “نابولي” بعد العملية الجراحية الثانية

عاد الدولي الجزائري “فوزي غولام” لتدريبات فريقه “نابولي” الإيطالي اليوم الجمعة بعد العملية الجراحية الثانية التي أجراها على مستوى الركبة.

وتدرب الظهير الأيسر لأول مرة على إنفراد بمركز “كاستل فولتيرنو” الخاص بنابولي بعد عمليتين جراحيتين وفترة نقاهة دامت لعدة أسابيع.

وقام غولام خلال الحصة التدريبية لفريق البارتينوباي اليوم ببعض الدورات حول الميدان دون العمل مع المجموعة.

وذلك تحضيرا للموسم المُقبل خاصة وأنه لا يستطيع اللحاق ببقية مُباريات فريقه في الموسم الحالي.

وسيواصل لاعب الخضر التدريبات في الأيام القادمة تحت قيادة المحضر البدني للفريق الأزرق السماوي.