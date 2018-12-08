غولام يعود للتشكيلة الأساسية لنابولي بعد سنة من الغياب

تواجد الدولي الجزائري فوزي غولام، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه نابولي الإيطالي، التي ستواجه اليوم السبت نادي فروسينوني.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نابولي، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية للفريق، في هذه المباراة والتي ضمت اسم فوزي غولام.

وتأتي عودة مدافع الخضر لأجواء المنافسة، بعد غياب دام لمدة سنة كاملة، بسبب تلقيه لإصابة، أجبرته على الإبتعاد عن الملاعب.

ومن جهة أخرى، سيشارك الدولي الجزائري الآخر، آدم أوناس، أساسيا هو الآخر في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ15 من الكالتشيو.