غولام يعود للواجهة مع نابولي

عاد الدولي الجزائري، فوزي غولام، للتدريبات الجماعية لناديه نابولي، وذلك بعدما تخلص من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي، والتي أبقته بعيدا عن المُنافسة الرسمية الى غاية يومنا هذا.

وتخلص الظهير الأيسر من آثار العملية الجراحية الجديدة، التي أجراها على مُستوى الركبة، حيث ظهر في مركز تدريبات “البيرتينوبي”، وتمرن بشكل طبيعي رفقة زميله البلجيكي، دريس ميرتينس والذي كان مُصابا هو الآخر.

ويأمل صاحب القذفات الصاروخية، استرجاع لياقته في أقرب الآجال الممكنة، لعل وعسى ينال فُرصة مع الطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.