غولام يعود من بوابة لايبزيج

كشف نادي نابولي الإيطالي، عن تاريخ عودة الدولي الجزائري فوزي غولام، إلى أجواء المنافسة، محددا تاريخ 15 فيفري موعدا لذلك.

وأوضح البيرتينوبي، وفقا لتقارير صحفية إيطالية، أن المدافع الأيسر، منتظر في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد.

وأضاف أن هذا الأخير يتعافى بسرعة من الإصابة التي كان يعاني منها، وأن غيابه عن الفريق أثر كثيرا على نتائجهم.

وستتزامن عودة فوزي غولام، للميادين مع المباراة التي يستضيف فيها فريقه نابولي، نادي لايبزيج، لحساب الدور الـ32 من الدوري الأوروبي.