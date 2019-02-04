غولام يعيش أياما عصيبة في “نابولي”!

يعيش الدولي الجزائري، “فوزي غولام”، أوقاتا عصيبة في الأسابيع الماضية، رفقة ناديه “نابولي”، حيث أنه فشل في إسترجاع مكانته الأساسية.

وإكتفى الظهير الأيسر بالتواجد على مقاعد البدلاء، خلال الجولات الثلاثة الماضية من “السيري آ”، في سيناريو غير إعتيادي بالنسبة له.

ويبدو بأن صاحب القذفات الصاروخية، غير قادر على إسترجاع مُستواه المعهود، منذ عودته من الإصابة الخطيرة التي كان يُعاني منها.

وسيعمل خريج “سانت إيتيان” على تقديم أفضل ما لديه، لإسترجاع ثقة “كارلو أنشيلوتي” والذي يُفضل عليه البرتغالي “ماريو روي” مؤخرا.