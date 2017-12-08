غولام يفاجئ نابولي بموعد عودته !

نقلت الصحافة الإيطالية، أخبارا سارة عن الجزائري فوزي غولام، وكشفت أنه سيعود لتدريبات فريقه شهر جانفي المقبل.

وأكدت ذات المصادر، أن غولام رفقة زميله البولاندي ميليك يستمران بعملية إعادة التأهيل وسيعودان معا الشهر المقبل.

يذكر أن الجزائري كانت عودته مقررة منتصف شهر مارس المقبل، لكن يبدو أن ركبته استجابت بشكل مثالي للعلاج.

وكان نادي نابولي قد عان الأمرين في غياب غولام، حيث خسر صدارة الدوري وخسر ضد اليوفي وأقصي من دوري الأبطال.

كما أن الجهة اليسرى لنادي الجنوب أصبحت غير مثالية في غياب الجزائري.