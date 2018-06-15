غولام يفصل في مُستقبله ويتخذ قرارا حاسما

الرياضة
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غولام يفصل في مُستقبله ويتخذ قرارا حاسما
بقلم إسماعيل عشاش

إتخذ الدولي الجزائري، فوزي غولام قرارا حاسما بشأن مُستقبله الإحترافي، وذلك برفض العروض التي وصلته والبقاء مع “نابولي” لموسم إضافي.

أكد الإعلامي الإيطالي “ليفيو فارييلي” بأن الظهير الأيسر، مُقتنع ببرنامج “كارلو أنشيلوتي” ومُستعد للعمل معه، تحضيرا للطبعة القادمة من “الكالتشيو”.

وحسب نفس المصدر، فإن المدافع تلقى مُقترحا رسميا من “مانشستر يونايتد” وتفاوض مع إدارة هذا الأخير، ليرفض العرض المُقدم له.

وكان من المُفترض أن ينتقل صاحب القذفات الصاروخية لـ”الشياطين الحمر”، لتتغير المُعطيات بعد إصابته والتعديلات التي حدثت في طاقم “البيرتينوبي”.

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