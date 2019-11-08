غولام يقترب من مغادرة نابولي بإتجاه هذا النادي العملاق!

أكد موقع “كالتشيو ميركاتو” أن اللاعب الجزائري فوزي غولام يقترب من مغادرة نادي الجنوب خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بسبب المشاكل التي يواجهها مع مدربه كارلو أنشلوتي.

والبرغم من أن “غولام” لا يزال مرتبطا بعقد مع فريق نابولي إلى غاية شهر جوان 2022، إلا أن عمالقة أوروبا تسعى للإستثمار في الشجار الذي دار بين غولام ومدربه الإيطالي هذا الأسبوع.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن غولام يتواجد محل متابعة من طرف كل من روما، الإنتر وجوفنتوس، بالإضافة إلى نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن المدرب أنتونيو كونتي يرغب في التعاقد مع غولام ليكون منافسا للاعب أسامواه، خصوصا أن المستقدم الجديد بيراغي لم يقنع لحد الآن.