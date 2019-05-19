غولام يقوم بخرجة رائعة ويستقبل أطفالا من الجالية الجزائرية

قام الدولي الجزائري، فوزي غولام، بخرجة رائعة وتُحسب له عندما إستقبل بعضا من أبناء الجالية الجزائرية في إيطاليا، أمس السبت.

وجلب الظهير الأيسر الأطفال الذين تنقلوا من ضاحية مدينة “سانت إيتيان” وعلى وجه التحديد “مونترينو” الى غاية ملعب “سان باولو”.

وعلق مدافع المنتخب الوطني من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا :”أنا فخور بإستقبال هؤلاء الشباب هنا”.

وظهر الأطفال وهم في قمة السعادة لتواجدهم على أرضية ملعب واحد من أكبر الأندية الاوروبية، وسط رعاية من نجم “البيرتينوبي”.