“غولام” يقوم بلفتة إنسانية مع طفل من أصول جزائرية

الرياضة
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“غولام” يقوم بلفتة إنسانية مع طفل من أصول جزائرية
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل الدولي الجزائري، “فوزي غولام” على إشادة وسائل الإعلام الإيطالية، بعد قيامه بالتضامن مع أحد الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة.

ووضع الظهير الأيسر “ستوري”، يُطالب فيه من الجميع مُتابعة الفتى ذي الأصول الجزائرية “يزيد” والذي يعاني من مرض خطير جدا.

وقامت والدة “يزيد” بمُراسلة خريج مدرسة “سانت إيتيان” الفرنسية، مُطالبة إياه بمُتابعة إبنها، والقيام بالإشهار لـ”إنستغرام” الخاص، على حسابه الرسمي.

ويُعتبر مرض “يزيد” نادرا، وأكد له الأطباء بأن مُدة حياته ستكون محدودة.

وتحصل الطفل على تضامن كبير من الجميع والذين تمنوا أن تحصل المُعجزة، ويتعافى من مرضه.


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