غولام يقوم بمبادرة إنسانية إتجاه فتاة يتيمة

ساهم الدولي الجزائري فوزي غولام، في مبادرة إنسانية، لجمع التبرعات، لصالح فتاة يتيمة ومعاقة، أظهر من خلالها جانبه الإنساني.

وكشف موقع “كالتشيو نابولي” الإيطالي، أن غولام، تواجد بملعب “بوغريديتور مارسيانيزي” وأعطى ضربة انطلاق مباراة خيرية تحت اسم “مباراة القلب”

وخصصت عائدات هذه المباراة للطفلة اليتيمة مارغيريتا جيوليانو، ذات الـ8 سنوات، والتي تعاني من إعاقة دائمة

وأوضح ذات المصدر أن مدافع الخضر تأثر كثيرا لحالة الطفلة، وذرف الدموع أثناء معانقته لها عند إعطاء ضربة انطلاق المباراة.

وشكر عمدة نادي نابولي أنتونيلو فيلاردي، الذي كان حاضرا في هذه المباراة، فوزي غولام، على مساهمته في هذه المبادرة الإنسانية