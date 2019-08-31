غولام يكتفي بشوط واحد ونابولي يسقط بنيران صديقة

في مباراة أقل مايقال عنها أنها كانت رائعة، مني فريق نابولي بخسارة قاسية في الدقائق الأخيرة وبنيران صديقة أمام يوفنتوس بثلاثة لأربعة.

وإحتضن ملعب “يوفتوس أرينا” قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، التي شهدت تواجد مدافع المنتخب الوطني فوزي غلام الذي دخل اللقاء أساسيا.

ورغم وضع أنشيلوتي ثقته في لاعب سانت إيتيان السابق، إلا أنه لم يكن عند حسن ظن مدربه اين قدم أداءا دون الوسط، جعله يستبدل مع بداية الشوط الثاني.

ورغم تقدم اليوفي بثلاثية كاملة إلا أن ذلك لم يمنع نادي الجنوب من العودة في اللقاء مسجلا ثلاثة اهداف دفعة واحدة في أقل من نصف ساعة.

وكانت المباراة تسير نحو التعادل إلا أن أهداف صديقة منحت الفوز في الرمق الاخير للبيانكونيري، بعد أن أخطا السينغالي كوليبالي مسجلا الفوز في الوقت بدل ضائع.

لتحقق السيدة العجوز فوزها الثاني وتحافظ بذلك على صدارتها في “السيري آ”، والمواصلة نحو الحفاظ على اللقب .