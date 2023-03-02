غولام يكشف عن تعلقه الشديد بمدينة نابولي

عبر الدولي الجزائري فوزي غولام، عن تعلقه الشديد بمدينة نابولي الإيطالية، بعد أن قضى بها أكثر من 7 سنوات، لما كان ينشط في فريق المدينة الإيطالية.

وغرد لاعب نابولي السابق، فوزي غلام عبر تويتر:”نابولي.. إنها ليست مجرد كرة قدم، إنها الحب الذي تلقيته ما قدمته.

وما أتمنى أن يجربه الجميع ، مرة واحدة على الأقل في حياتهم”.

يجدر للإشارة، خاض فوزي غولام 221 مباراة بقميص نابولي وسجل 3 أهداف، وفاز بكأس إيطاليا مرتين و كأس السوبر.