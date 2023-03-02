غولام يكشف عن تعلقه الشديد بمدينة نابولي
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر الدولي الجزائري فوزي غولام، عن تعلقه الشديد بمدينة نابولي الإيطالية، بعد أن قضى بها أكثر من 7 سنوات، لما كان ينشط في فريق المدينة الإيطالية.
وغرد لاعب نابولي السابق، فوزي غلام عبر تويتر:”نابولي.. إنها ليست مجرد كرة قدم، إنها الحب الذي تلقيته ما قدمته.
وما أتمنى أن يجربه الجميع ، مرة واحدة على الأقل في حياتهم”.
يجدر للإشارة، خاض فوزي غولام 221 مباراة بقميص نابولي وسجل 3 أهداف، وفاز بكأس إيطاليا مرتين و كأس السوبر.
Napoli.
LE Napoli.
Ce n’est pas seulement le football.
C’est l’amour.
Ce que j’ai reçu,
Ce que j’ai donné et ce que je souhaite que chacun puisse vivre, au moins une fois dans sa vie.#ForzaNapoliSempre
Faouzi pic.twitter.com/3mR85yKTr4
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) March 2, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/xyLdg