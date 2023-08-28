غولام يلتحق بالدوري التركي

رسم الدولي الجزائري فوزي غولام، انتقاله إلى الدوري التركي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، لخوض تجربة جديدة في مشواره الكروي.

وكشفت إدارة نادي هتاي سبور التركي، عن ترسيم فوزي غولام، التحاقه بالفريق، ضمن الانتقالات الصيفية الجارية.

كما أضاف ذات المصدر بأن الدولي الجزائري، أمضى على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة موسم ونصف.

ويأتي انتقال فوزي غولام (32 عاما)، إلى الدوري التركي، بعد تجربة قصيرة (6 أشهر) الموسم الماضي، مع نادي أنجي الفرنسي.