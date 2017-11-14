غولام يمنح موافقته النهائية لـ “نابولي”

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية صباح اليوم الثلاثاء، أن فوزي غولام منح موافقته لإدارة نابولي من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة أربعة مواسم.

وحسب ذات المصادر، فإن إجتماع أخير مرتقب بين وكيل غولام و إدارة نابولي من أجل وضع النقاط على الحروف و الإعلان الرسمي عن تجديد العقد.

كما أن الإدارة تفكر في حسم الأمور قبل مباراة “ميلان”، على أن يكون الإعلان الرسمي في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن نابولي عرض على الجزائر عقد لمدة 4 مواسم براتب يصل إلى 2.8 مليون أورو وقيمة الشرط الجزائي تقدر بـ 35 مليون أورو.