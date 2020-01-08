“غولام” ينال الإعتراف في فرنسا

نال النجم الدولي الجزائري “فوزي غولام” الإعتراف من قبل مجلة “فرانس فوتبول” على السنوات التي قضاها بألوان “سانت إيتيان”.

“فرانس فوتبول” وضعت الظهير الأيسر الجزائري في التشكيلة المثالية لسانت إيتيان خلال العشرية الآخيرة رفقة عديد النجوم أبرزهم “أوباميانغ” و”غرادال”.

يُذكر ان “غولام” تألق بألوان الفريق الأخضر في فرنسا قبل شده الرحال صوب إيطاليا اين يلعب حاليا بقميص فريق نابولي الإيطالي.

ومن جانب آخر وضعت مجلة فرانس فوتبول حارس الخضر “ألكسندر أوكيدجة” في التشكيلة المثالية لفريقه السابق ستراسبورغ خلال العشرية المنقضاة.