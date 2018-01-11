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غولام ينتظر الضوء الأخضر للعودة إلى الميادين !

الرياضة
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غولام ينتظر الضوء الأخضر للعودة إلى الميادين !
بقلم أمير بهلول

أكد طبيب نادي نابولي”ألفونسو دي نيكولا”،  أن كل من فوزي غولام و ميليك ينتظران الضوء الأخضر من طرف الجراح “مارياني” قبل العودةإلى التدريبات الجماعية.

وقال ألفونسو في تصريحات صحفية: “سيقوم كل من غولام وميليك إلى إجراء بعض الفحوصات قبل العودة الى الفريق”.

وأضاف: “الجراح مارياني أكد منذ شهر أن غولام لا يزال أمامه مشوار قبل العودة”.

وأردف: “، لكنه طلب منا إعادة فحصه منتصف شهر جانفي و يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل سيكون القرار الأخير”.

وختم كلامه: “وإذا كان كل شيء على مايرام، فالكلمة الأخيرة ستكون عند ساري الذي سيقرر موعد عودته”.

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