غولام ينتظر الضوء الأخضر للعودة إلى الميادين !

أكد طبيب نادي نابولي”ألفونسو دي نيكولا”، أن كل من فوزي غولام و ميليك ينتظران الضوء الأخضر من طرف الجراح “مارياني” قبل العودةإلى التدريبات الجماعية.

وقال ألفونسو في تصريحات صحفية: “سيقوم كل من غولام وميليك إلى إجراء بعض الفحوصات قبل العودة الى الفريق”.

وأضاف: “الجراح مارياني أكد منذ شهر أن غولام لا يزال أمامه مشوار قبل العودة”.

وأردف: “، لكنه طلب منا إعادة فحصه منتصف شهر جانفي و يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل سيكون القرار الأخير”.

وختم كلامه: “وإذا كان كل شيء على مايرام، فالكلمة الأخيرة ستكون عند ساري الذي سيقرر موعد عودته”.