غولام ينتقد جماهير “انتر ميلان” ويصفهم بالعنصريين !

دافع الجزائري “فوزي غولام” عن زميله في نادي “نابولي” “خاليدو كوليبالي” الذي عان من عبارات عنصرية في مباراة فريقه ضد “انتر ميلان” أمس الأربعاء.

ونشر فوزي غولام عبر حسابه الرسمي في التويتر: “من المؤسف سماع عبارات عنصرية ضد أخي”.

وأضاف: “الباقي يبقى أمر ثانوي، لا يبقى لنا سوى الحزن”.

وكان “كوليبالي” قد طرد في مباراة أمس، وفي طريقه لغرف الملابس هاجمته جماهير “النيراتزوري” وقد هدد “أنشلوتي” بالخروج من الملعب اذا تكرر الأمر مجددا.

حيث صرح أنشلوتي لوسائل الإعلام الإيطالية بعد نهاية المباراة قائلا: “طلبت إيقاف المباراة في 3 مناسبات لكن الحكم لم يقم بأي شيء، اذا تكرر الأمر مجددا سنخرج مباشرة”.