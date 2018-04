“غولام” يندمج في التدريبات وقد يكون حاضراً أمام فيورنتينا !

وكشف الإعلام الإيطالي بأن غولام قد يكون ضمن القائمة المعنية بمواجهة فيورنتينا يوم السبت القادم لحساب الجولة الـ34 من الكالتشيو.

يذكر أن خريج مدرسة سانت إيتيان شارك في 17 مباراة خلال الموسم الجاري سجل من خلالها هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.

ويعود آخر ظهور للظهير الأيسبر ليوم 1 نوفمبر الماضي، تاريخ مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي لحساب دوري أبطال أوروبا.

☀️ And here are a few more snaps from a sunny training session this afternoon!

📍 #CastelVolturno

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/RnfH1ewW7a

