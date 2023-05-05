غولام يهنئ فريقه السابق نابولي بعد تتويجه بـ”السكوديتو” الثالث في تاريخه

تقدم اللاعب الدولي الجزائري، ونادي أنجي الفرنسي، فوزي غولام، بالتهاني لفريقه السابق نابولي، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي “السكوديتو”.

بعد تعادل نابولي بهدف في كل شبكة، ضد أودينيزي، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، التي جرت بملعب دييغو مارادونا.

ونشر لاعب الخضر غولام، عبر حسابه الرسمي، على الفايسبوك، صورة مركبة للاعبي نابولي مكتوب فيها أبطال إيطاليا، نابولي 3، في إشارة للتويج الثالث لنادي الجنوب الإيطالي بالسكوديتو الثالث.

وعلق غولام على الصورة بعبارة “أبطال إيطاليا”، كما غرد غولام عبر تويتر، بإعادة نشر فيديو لإحتفالات اللاعبين باللقب داخل غرف حفظ الملابس.

يجدر للإشارة، سبق لفوزي غولام حمل قميص نادي نابولي في الفترة الممتدة مابين 2014 لغاية 2022، وشارك في 216 لقاء، في كل المنافسات وسجل 3 أهداف وقدم 28 تمريرة حاسمة.

كما تُوج فوزي غولام بكأس إيطاليا مرتين 2014 و2020، وكأس السوبر الإيطالي 2014.