غولام يواصل مُسلسل الغياب

الرياضة
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غولام يواصل مُسلسل الغياب
بقلم إسماعيل عشاش

واصل الدولي الجزائري فوزي غولام، مُسلسل غيابه عن صفوف ناديه نابولي، في سيناريو مُتكرر منذ أكثر من شهر كامل.

ولم يتواجد إسم الظهير الأيسر، في المجموعة التي إختارها مُدربه كارلو أنشيلوتي، تحضيرا لمواجهة نابولي سهرة اليوم الأحد أمام بولونيا.

ولا يزال صاحب القذفات الصاروخية، غير قادر على الإندماج مع مجموعة البيرتينوبي، بسبب إصابة عضلية تعرض لها منذ قُرابة أسبوعين.

يُذكر بأن خريج مدرسة سانت إيتيان، وحتى قبل مُشكله الصحي، كان خارج حسابات الطاقم الفني لكبير الجنوب الإيطالي.

وتؤكد آخر الأخبار الواردة من بلاد البيتزا، بأن المُدافع سيُغير الأجواء بنسبة كبيرة خلال الميركاتو الشتوي الداخل.


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