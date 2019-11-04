غولام يوجه رسالة خاصة لأنصار الخضر

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب نادي نابولي الإيطالي، إمتنانه لأنصار المنتخب الوطني الجزائري، نظير دعمهم الكبير له.

ونشر فوزي غولام، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عبر من خلالها على شكره الكبير للدعم الذي حظي به من أنصار الخضر.

وكتب مدافع نابولي، في تغريدته: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم المليئة بالحب والدعم، وأنا أيضا أحبكم”.

وأرفق فوزي غولام، تغريدته هذه، بصورة له، بالإضافة لعلم الجزائر، والعبارة الجزائرية الشهيرة، (one..tow..three viva lalgérie)”.