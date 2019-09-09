غولام يوجه رسالة خاصة لحليش

وجه الدولي الجزائري فوزي غولام، رسالة وداع خاصة، لزميله في المنتخب الوطني، رفيق جليش، بعد أن قرر هذا الأخيرالإعتزال دوليا.

ونشر فوزي غولا، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، كتب فيها: “كان شرفا كبيرا لي اللعب إلى جانب رفيق حليش”.

وأضاف مدافع نابولي: “رجل بقلب كبير، ستكون مثالا لنا جميعا، أتمنى لك كل النجاح في باقي مشوارك الكروي”.

وتزامنت هذه الرسالة من فوز غولام، لمواطنه رفيق حليس، مع ودية المنتخب الجزائري، أمام منتخب البنين.