غولام يوجه رسالة خاصة للاعبي الخضر قبل مواجهة نيجيريا

عبر الدولي الجزائري، فوزي غولام، عن مساندته لزملائه في المنتخب الوطني، قبل المواجهة الحاسمة التي تنتظرهم سهرة اليوم الأحد أمام نيجيريا.

ونشر فوزي غولام، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “أنتم فخر شعب بأكمله، استمرو في جعلنا نحلم”.

وأضاف لاعب نادي نابولي: “نحن نؤمن بكم، قدمو أفضل ما لديكم، وسيتحقق النصر إن شاء الله”.

وختم فوزي غولام رسالته، التي أرفقها بصورة للمنتخب الوطني: “لا تفسدو الحفلة، سنكون كلنا خلفكم، “وان، تو، ثري، فيفا لالجيري””.

يذكر أن فوزي غولام، لم يشارك رفقة المنتخب الوطني، في هذه البطولة الإفريقية، بسبب معاناته من إصابة، أجبرته على الركون للراحة.