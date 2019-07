غولام يوجه رسالة خاصة للاعبي الخضر قبل مواجهة نيجيريا

ونشر فوزي غولام، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “أنتم فخر شعب بأكمله، استمرو في جعلنا نحلم”.

وأضاف لاعب نادي نابولي: “نحن نؤمن بكم، قدمو أفضل ما لديكم، وسيتحقق النصر إن شاء الله”.

وختم فوزي غولام رسالته، التي أرفقها بصورة للمنتخب الوطني: “لا تفسدو الحفلة، سنكون كلنا خلفكم، “وان، تو، ثري، فيفا لالجيري””.

يذكر أن فوزي غولام، لم يشارك رفقة المنتخب الوطني، في هذه البطولة الإفريقية، بسبب معاناته من إصابة، أجبرته على الركون للراحة.

Vous êtes la fierté de tout un peuple🇩🇿 Continuez à nous faire rêver … on croit en vous, donnez le meilleur de vous et la victoire sera là Incha’ALLAH

Ne gâchons pas la fête

nous serons tous derrière vous

One two three Viva l’Algérie #CAN2019 #ALGNIG #Victoire #Algérie pic.twitter.com/JVxsIwLZpb

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) July 14, 2019