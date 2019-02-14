“غولام” يُثير شكوك “أنشيلوتي”

يُثير الدولي الجزائري، “فوزي غولام”، حالة من الشكّ لدى “كارلو أنشيلوتي”، وذلك قبل مواجهة “نابولي” أمام “زيوريخ” في “الأوروبا ليغ”.

وأشارت الصحف الإيطالية بأن الرجل الأول في “البيرتينوبي”، مُتردد في الإعتماد على الظهير الأيسر بشكل أساسي، كونه غير جاهز بدنيا.

وأوضحت التقني المُخضرم، يُفضل الألباني “ألسيد هيلساي”، ومُتخوف من تعرض خريج “سانت إيتيان” لإصابة جديدة، تؤثر على بقية مشواره الإحترافي.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، غير قادر على إسترجاع مُستواه لحد الساعة، بسبب الآلام التي تُلاحقه بإستمرار على مُستوى الرُكبة.