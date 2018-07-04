غولام يُجري عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة

أجرى النجم الدولي الجزائري ولاعب نادي نابولي الإيطالي فوزي غولام عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة اليمنى.

وأعلن فريق الجنوب الإيطالي عن نجاح العملية الجراحية التي جرت صبيحة اليوم الأربعاء بمصحة النادي “فيلا ستيوارت”.

وأشرف على العملية الجراحية لنجم الخضر البروفيسور مارياني بمُساعدة طبيب “البارتينوباي” “دي نيكولا”.

وأجرى الظهير الأيسر للمنتخب الوطني هذه العملية من أجل نزع السلك الإصطناعي الذي كان موضوعا على مستوى رُكبته اليمنى.

وسيُجري غولام عملية إعادة التأهيل لمدة أسبوع على أن يندمج في تدريبات فريقه تحسبا للتحضير للموسم القادم.