غولام يُخاطر بنفسه من جديد!!

عاد الدولي الجزائري، فوزي غولام ليُخاطر بنفسه من جديد، من خلال الضغط على طبيب “نابولي” للسماح له بإستئناف المُنافسة الرسمية.

وكشف موقع “كالتشيو نابولي 24” بأن الظهير الأيسر يريد اللعب قبل نهاية الموسم، بغرض دخول الميركاتو الصيفي من موقع قوة.

ويرى صاحب القذفات الصاروخية، بأن عودته مع “البيرتينوبي” ستكون بمثابة رسالة طمأنة بشأن وضعيته الصحية لجميع كبار أوروبا المُهتمين بخدماته.

يُشار بأن مدافع المنتخب الوطني، يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع العملاق الإنجليزي “مانشستر يونايتد” والذي يُعتبر المُرشح الأبرز للظفر بخدماته.