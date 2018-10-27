“غولام” يُدهش “أنشيلوتي” ويبعث رسالة قوية!

قدّم الدولي الجزائري، فوزي غولام، أداءً باهرا خلال التمرين الأخير لناديه “نابولي”، الجمعة، مُدهشا الجميع وفي مُقدمتهم المُدرب “كارلو أنشيلوتي”.

وأكدت الإعلام الإيطالي بأن الظهير الأيسر، أبهر الطاقم الفني لـ”البيرتينوبي”، بجاهزية بدنية خارقة للعادة، رغم أنه عائد من إصابة خطيرة.

وأوضحت ذات المصادر، بأن كل المؤشرات توحي بأن صاحب القذفات الصاروخية، مُستعد للعودة الى المُنافسة الرسمية، هذا الأسبوع دون إشكال.

وتوقعت بأن يتم إستدعاء خريج مدرسة “سانت إيتيان” الفرنسية، للمُشاركة مع زملائه في قمة السيري “آ”، غدا الأحد أمام “روما”.