“غولام” يُريد “الإنتقام”!

طالب الدولي الجزائري، فوزي غولام من الطاقم الفني لـ”نابولي”، بالسماح له باللعب في المُباريات الرسمية، وفقا لجريدة “كوريري ديلو سبورت”.

وأشار ذات المصدر بأن الظهير الأيسر “راغب في الإنتقام”، بعد سنة كاملة خارج المُنافسة الرسمية، بسبب إصابتين خطيرتين في الرُكبة.

ويأمل صاحب القذفات الصاروخية، أن يكون حاضرا خلال الجولة القادمة لـ”الكالتشيو” الإيطالي أمام “كييفو فيرونا”، ليُظهر بأنه لم يفقد مُستواه.

وتصطدم رغبة خريج مدرسة “سانت إيتيان”، مع موقف مُدربه “كارلو أنشيلوتي” الرافض للمُغامرة به.

ويرى التقني المُخضرم بأن مُدافعه مُطالب بالتريث وعدم حرق المراحل، مع العودة للعب بشكل تدريجي، تفاديا لمُفاجآت غير سارة.