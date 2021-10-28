غولام يُشارك مع نابولي لأول مرة منذ 7 أشهر

شارك سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري فوزي غولام لأول مرة مع فريقه نابولي بعد تعافيه من الإصابة.

الظهير الأيسر الجزائري دخل بديلا في الدقيقة ال87 من لقاء نابولي أمام الضيف بولونيا الذي انتهى بفوز المحليين بثلاثية دون رد.

غولام شارك مكان زميله ماريو روي تحت تصفيقات حارة من أنصار فريق الجنوب الإيطالي الذين رحبوا بعودته.

وغاب غولام عن الميادين منذ 07 مارس 2021 بسبب الإصابة ما جعل قائد نابولي “لورينزو إنسيني” يصرح عقب اللقاء:”سُعداء بعودة غولام”.