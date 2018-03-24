غولام يُشعل الصراع بين كبار “البريمرليغ”

أشعل النجم الدولي الجزائري فوزي غولام لاعب نابولي الإيطالي الصراع بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل ضمه الصيف القادم.

وأكد اليوم السبت موقع “فوتبول إيطاليا” أن مانشستر يونايتد أبدى رغبته الشديدة لضم الظهير الأيسر للمُنتخب الوطني الجزائري الصيف القادم.

وأضاف الموقع أن مانشستر سيتي وليفربول دخلا السباق بقوة في الأيام القليلة الماضية من أجل خطف اللاعب العائد من إصابة.

مايؤكد أن ميركاتو الصيف القادم سيشهد صراع ثلاثيا مُلتهبا من أجل فوزي غولام بين جوزي مورينيو، بيب غوارديولا ويورغن كلوب.

يُذكر أن نادي نابولي وضع شرطا جزائيا قيمته 35 مليون أورو في عقد غولام الجديد للأندية الغير إيطالية.