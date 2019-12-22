“غولام” يُشعل الصراع بين “لوام” و”لوال”

أشعل النجم الدولي الجزائري لفريق “نابولي” الإيطالي “فوزي غولام” الصراع بين أولمبيك ليون ومواطنه أولمبيك مارسيليا.

وحسب “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية فإن إدارتي “لوام” و”لوال” تُريدان التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري في الميركاتو الشتوي الحالي.

ذات المصدر كشف ان إدارة فريق الجنوب الإيطالي لا تمانع رحيل “غولام” ومُستعدة لتسريحه بسبب عجزه عن فرض نفسه بعد عودته من الإصابة.

يذكر ان “غولام” سبق له اللعب في الدوري الفرنسي بقميص فريق “سانت إيتيان” قبل ان يرحل صوب “نابولي”.