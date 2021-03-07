غولام يُصاب مع نابولي ويُثير المخاوف

تعرض سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري فوزي غولام لإصابة جديدة مع فريقه نابولي الإيطالي.

الظهير الأيسر الجزائري شارك أساسيا في لقاء البارتينوباي ضد الضيف بولونيا لحساب الجولة ال26 من الدوري الإيطالي.

غولام غادر أرضية ميدان ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في الدقيقة ال22 تاركا مكانه لزميله هيساج في أول تغيير في اللقاء.

وآثار غولام المخاوف خاصة وأنه ابتعد لموسمين تقريبا بسبب إصابتين خطيرتين.