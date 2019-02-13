غولام يُعاني ويُواصل دفع ثمن إصابته

يتواجد الدولي الجزائري، “فوزي غولام”، في وضعية لا يُحسد عليها، بعدما تجددت عليه آلام الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها.

وأشارت تقارير إيطالية، بان الظهير الأيسر لا يتواجد في أفضل حال، ويعاني كثيرا لإسترجاع لياقته البدنية الطبيعية، منذ عودته للمُنافسة.

وأوضحت بأن هذا المُشكل الصحي، هو السبب الرئيسي الذي دفع بالمدرب “كارلو أنشيلوتي” لتركه على مقاعد البدلاء في الفترة الماضية.

وأكدت في نهاية المطاف، بأن عودة صاحب القذفات الصاروخية لمستواه، سيتطلب وقتا طويلا، وهو الأمر الذي يعيه الجميع داخل “البيرتينوبي”.