“غولام” يُعيد الإبتسامة لـ”أنشيلوتي”

ظهر الدولي الجزائري، فوزي غولام، في لياقة ممتازة، خلال أول مُشاركة له في التدريبات الجماعية رفقة ناديه “نابولي”، هذا الموسم.

وإتفقت مُعظم وسائل الإعلام الإيطالية بأن الظهير الأيسر أعاد البسمة لمُدربه “كارلو أنشيلوتي”، والذي أبدى سعادته ورضاه بما قدمه لاعبه.

ووفقا لذات المصادر، فإن خريج مدرسة “سانت إيتيان”، مُرشح للظهور مع “البيرتينوبي” بداية من الجولة القادمة من “الكالتشيو”، أمام “أودينيزي”.

ويترقب صاحب القذفات الصاروخية نهاية الكابوس الذي يعيشه منذ نوفمبر 2017، وبقائه دون مُنافسة رسمية بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة.