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غولام يُغادر إيطاليا وينتقل لدبي!!

الرياضة
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غولام يُغادر إيطاليا وينتقل لدبي!!
بقلم إسماعيل عشاش

تنقل الدولي الجزائري، فوزي غولام للإمارات العربية المُتحدة وعلى وجه التحديد لدُبي من أجل “تغيير الأجواء” ومُواصلة علاج إصابته الخطيرة.

وأكدت جريدة “كورييري ديلو سبورت” بأن الظهير الأيسر سافر للؤلؤة الخليج رفقة شقيقه نبيل ومُحضر بدني والمُختص في العلاج الطبيعي.

وجاءت الرحلة لتخليص صاحب القذفات الصاروخية من “روتين” العلاج في إيطاليا وفي نفس الوقت رفع معنوياته المُنحطة بسبب مشاكله الصحية.

يُذكر بأن مُدافع المنتخب الوطني تعرض لإصابتين خطيرتين في فترة وجيزة، ومن المُفترض ألا يعود للمُنافسة، سوى بداية الموسم القادم.

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