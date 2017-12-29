غولام يُنافس “مارسيلو”.. “ساندرو” و”ألبا” على هذا اللقب!!

رُشح الدولي الجزائري، فوزي غولام للحصول على لقب أحسن ظهير أيسر في العالم خلال 2017، بعد تألقه اللافت مع “نابولي”.

ووضعت جريدة “ليكيب” الفرنسية مُدافع المُنتخب الوطني ليُنافس كل من الإسباني “جوردي ألبا” والنمساوي “دافيد ألابا” والبرازيليين “مارسيلو” و”أليكس ساندرو”.

وإستكملت قائمة “التوب 10” بكل من “ماركوس ألونسو” الإسباني، “جوناس هيكتور” الألماني، “رافئيل غيريرو” البرتغالي والفرنسي “ميندي” والبرازيلي “فيليبي لويس”.

وأشارت الصحيفة بأنها ستفتح أبواب التصويت على إختيار التشكيلة المثالية للسنة الجارية من هنا الى غاية الإثنين، من الأسبوع الداخل.

وإعتبرت “ليكيب” بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان” أظهر مُستواه العالمي لدرجة دفعت “البيرتينوبي” لتمديد عقده الى 2022، رغم إصابته الخطيرة.