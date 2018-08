غولام يُهنئ قدوته بمنصبه الجديد

ونشر غولام تغريدة بتويتر جاء فيها:”في فيفري الماضي منحتني الكرة الذهبية وكان ذلك شرفا لي كونك قدوتي منذ الصغر”.

وأضاف لاعب نابولي:”أتقدم لك بتهاني الحارة بعد تعيينك في منصبك الجديد (مدير التطوير الإستراتيجي)، وخبرتك ستفيد كثيرا الكرة الإيطالية”.

يذكر أن الجزائري يتواجد بعيداً عن الملاعب بفعل الإصابة التي تعرضها، ومن المنتظر أن يباشر التدريبات بداية من الشهر المقبل.

Per questo oggi voglio manifestargli il mio affetto dandogli un grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico nell’ AC Milan, sicuramente la sua esperienza sarà un bene per tutto il movimento calcistico italiano. #PaoloMaldini @acmilan #serieA

