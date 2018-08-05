غولام يُهنئ قدوته بمنصبه الجديد

هنئ الدولي الجزائري فوزي غولام، اليوم الأحد، الدولي الإيطالي السابق باولو مالديني، بتعيينه في مَنصب جديد في نادي ميلان.

ونشر غولام تغريدة بتويتر جاء فيها:”في فيفري الماضي منحتني الكرة الذهبية وكان ذلك شرفا لي كونك قدوتي منذ الصغر”.

وأضاف لاعب نابولي:”أتقدم لك بتهاني الحارة بعد تعيينك في منصبك الجديد (مدير التطوير الإستراتيجي)، وخبرتك ستفيد كثيرا الكرة الإيطالية”.

يذكر أن الجزائري يتواجد بعيداً عن الملاعب بفعل الإصابة التي تعرضها، ومن المنتظر أن يباشر التدريبات بداية من الشهر المقبل.